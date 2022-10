Sospeso don Giulio Mignani, il parroco di Bonassola favorevole all’aborto e alle coppie omosessuali (Di martedì 4 ottobre 2022) Da tempo si batte in difesa delle famiglie Lgbt+, e di recente aveva anche preso posizione parlando a favore dell’eutanasia: don Giulio Mignani, sacerdote di Bonassola, comune di 813 abitanti della provincia della Spezia, è stato Sospeso dalla celebrazione pubblica dei sacramenti. Ieri gli è stato notificato un decreto penale della Diocesi della Spezia. “Nel corso degli anni – si legge nel documento – più volte ha rilasciato esternazioni pubbliche, apparse anche su vari quotidiani e interviste televisive, nelle quali ha ripetutamente sostenuto posizioni non conformi all’insegnamento della Chiesa”. Prima di intervenire con un provvedimento di sospensione, la Diocesi lo aveva avvisato con un precetto penale, ma lui ha continuato a portare avanti pubblicamente le sue idee progressiste su omosessuali, ... Leggi su tpi (Di martedì 4 ottobre 2022) Da tempo si batte in difesa delle famiglie Lgbt+, e di recente aveva anche preso posizione parlando a favore dell’eutanasia: don, sacerdote di, comune di 813 abitanti della provincia della Spezia, è statodalla celebrazione pubblica dei sacramenti. Ieri gli è stato notificato un decreto penale della Diocesi della Spezia. “Nel corso degli anni – si legge nel documento – più volte ha rilasciato esternazioni pubbliche, apparse anche su vari quotidiani e interviste televisive, nelle quali ha ripetutamente sostenuto posizioni non conformi all’insegnamento della Chiesa”. Prima di intervenire con un provvedimento di sospensione, la Diocesi lo aveva avvisato con un precetto penale, ma lui ha continuato a portare avanti pubblicamente le sue idee progressiste su, ...

