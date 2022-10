Napoli da record in Champions League: dato unico tra le italiane (Di martedì 4 ottobre 2022) In Napoli incanta al Johan Cruijff Arena di Amsterdam, nella terza giornata della fase ai gironi di Champions League contro l’Ajax, e compie un record che ha dell’incredibile. Secondo OptaPaolo, account affermato di statistiche sul calcio italiano, la società partenopea ha raggiunto un obbiettivo che nessuna squadra italiana aveva mai raggiunto nella fase a gironi di Champions League: il Napoli, infatti, è la prima squadra italiana a raggiungere dieci goal nelle prime 3 partite. Questo il tweet: “10+ – Il Napoli è la prima squadra italiana capace di realizzare più di 10 reti nelle prime tre partite della fase a gironi di #UCL . Spettacolo. #AjaxNapoli“. Ajax-Napoli Ma suggellare una serata magica arrivano ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 4 ottobre 2022) Inincanta al Johan Cruijff Arena di Amsterdam, nella terza giornata della fase ai gironi dicontro l’Ajax, e compie unche ha dell’incredibile. Secondo OptaPaolo, account affermato di statistiche sul calcio italiano, la società partenopea ha raggiunto un obbiettivo che nessuna squadra italiana aveva mai raggiunto nella fase a gironi di: il, infatti, è la prima squadra italiana a raggiungere dieci goal nelle prime 3 partite. Questo il tweet: “10+ – Ilè la prima squadra italiana capace di realizzare più di 10 reti nelle prime tre partite della fase a gironi di #UCL . Spettacolo. #Ajax“. Ajax-Ma suggellare una serata magica arrivano ...

Spazio_Napoli : Napoli da record in Champions League: dato unico tra le italiane - sscalcionapoli1 : Record Napoli in Europa: nessuno aveva mai segnato 5 gol in casa dell’Ajax! - alessioeaperta : ?? ???????????????????? #7: Kvicha #Kvaratskhelia regala gioie: primo gol in #UCL per lui e 12° gol del #Napoli in questa fas… - pepes_72 : RT @napolista: Il #Napoli è la prima italiana a fare più di 10 reti nelle prime tre gare di Champions Serata di gol e di record per il Nap… - oliverlandi : RT @napolista: Il #Napoli è la prima italiana a fare più di 10 reti nelle prime tre gare di Champions Serata di gol e di record per il Nap… -