Napoli | Bargiggia | “La società è pronta a sacrificarsi per i nuovi punti chiave della squadra”

(Di martedì 4 ottobre 2022) Frank Anguissa, centrocampista classe 1995, milita neldalla scorsa stagione calcistica dove è arrivato, con la formula del prestito con obbligo di riscatto, dopo aver giocato con il Fulham in Premier League. Anche per questa stagione si è confermato tra i titolarissimi di Spalletti nella rosa che tiene la vettaclassifica. La, infatti, L'articolo

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Bargiggia: 'Il Napoli ha trattato Deulofeu, ma poi gli ha preferito Raspadori' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Bargiggia: 'Il Napoli ha trattato Deulofeu, ma poi gli ha preferito Raspadori' - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Bargiggia: 'Il Napoli ha trattato Deulofeu, ma poi gli ha preferito Raspadori' - apetrazzuolo : IL COMMENTO - Bargiggia: 'Il Napoli ha trattato Deulofeu, ma poi gli ha preferito Raspadori' - napolimagazine : IL COMMENTO - Bargiggia: 'Il Napoli ha trattato Deulofeu, ma poi gli ha preferito Raspadori' -

Paolo, nel corso della trasmissione 'Processo del lunedì' in onda su 7 Gold ha parlato del mancato trasferimento di Gerard Deulofeu alnell'ultima sessione di calciomercato: CalcioNapoli24....arrivare dov'è ma per Paolonon è la persona giusta per costuire le squadre. Rispondendo a un suo follower l'ex giornalista Mediaset scrive su twitter parlando di Giuntoli , ds del...Frank Anguissa, centrocampista classe 1995, milita nel Napoli dalla scorsa stagione calcistica dove ... e sembra essere disposta a tutto pur di continuare a tenerlo. Paolo Bargiggia è tornato a ...Intervenuto a 7 Gold il giornalista esperto di mercato Paolo Bargiggia ha dichiarato: “Deulofeu è stato sedotto e abbandonato dal Napoli. C’era l’accordo e l’Udinese lo avrebbe ceduto, poi però la soc ...