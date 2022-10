Morgane – Detective geniale, la seconda stagione della serie al vita su Rai1 (Di martedì 4 ottobre 2022) La seconda stagione di Morgane – Detective geniale è in partenza su Rai1: la serie con Audrey Fleurot nei panni dell’investigatrice con doti fuori dal comune, unghie finte e tacchi a spillo Al via la seconda stagione di Morgane – Detective geniale in onda, in prima visione assoluta, da martedì 4 ottobre alle 21.25 su Rai 1, e in contemporanea su RaiPlay. Morgane Alvaro (interpretata da Audrey Fleurot) è una donna dall’intuito geniale, spiritosa, resa tenace dalle difficoltà della vita ma ha un carattere difficile, è incontrollabile e, questione non da poco per chi lavora nelle forze dell’ordine, è insofferente verso ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 4 ottobre 2022) Ladiè in partenza su: lacon Audrey Fleurot nei panni dell’investigatrice con doti fuori dal comune, unghie finte e tacchi a spillo Al via ladiin onda, in prima visione assoluta, da martedì 4 ottobre alle 21.25 su Rai 1, e in contemporanea su RaiPlay.Alvaro (interpretata da Audrey Fleurot) è una donna dall’intuito, spiritosa, resa tenace dalle difficoltàma ha un carattere difficile, è incontrollabile e, questione non da poco per chi lavora nelle forze dell’ordine, è insofferente verso ...

RaiUno : ?? Raggiante, geniale, guizzante, originale, ribelle... Semplicemente #Morgane! Da stasera #4ottobre in prima visio… - Monlue66 : RT @GretaSalve: Mi spiegate perché la Rai con milioni,miliardi di serie e film bellissimi, soprattutto italiani deve mandare in onda Detect… - INarteMURAT : RT @RaiUno: ?? Raggiante, geniale, guizzante, originale, ribelle... Semplicemente #Morgane! Da stasera #4ottobre in prima visione assoluta… - koala_targaryen : ma stasera inizia la seconda serie di morgane detective geniale la mia serata ha un senso - Dansai75 : RT @RaiUno: ?? Raggiante, geniale, guizzante, originale, ribelle... Semplicemente #Morgane! Da stasera #4ottobre in prima visione assoluta… -