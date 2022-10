**M5S: oggi 13 anni di Movimento ma Grillo tace, in chat 'che fine ha fatto?'** (Di martedì 4 ottobre 2022) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - Tredici anni di M5S. Nato nel giorno di San Francesco, patrono d'Italia, il Movimento celebra oggi, 4 ottobre, la sua nascita. Questa mattina, puntuale, gli auguri del leader Giuseppe Conte, che, in un lungo post su Facebook, ha sostenuto che "oggi più che mai serve il Movimento 5 Stelle". Ma, ormai a fine giornata, c'è un silenzio, forse solo un ritardo, che tuttavia si fa notare in ambienti M5S. E' quello di Beppe Grillo che, ogni anno puntuale, usa i social per fare gli auguri alla sua 'creatura'. Nel post dello scorso anno lo scatto che lo ritraeva con un giovane Gianroberto Casaleggio -il garante in t-shirt nera e la mano sul volto; Casaleggio con jeans, capelli folti e maglione blu- e la scritta: "12 anni fa abbiamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 ottobre 2022) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - Tredicidi M5S. Nato nel giorno di San Francesco, patrono d'Italia, ilcelebra, 4 ottobre, la sua nascita. Questa mattina, puntuale, gli auguri del leader Giuseppe Conte, che, in un lungo post su Facebook, ha sostenuto che "più che mai serve il5 Stelle". Ma, ormai agiornata, c'è un silenzio, forse solo un ritardo, che tuttavia si fa notare in ambienti M5S. E' quello di Beppeche, ogni anno puntuale, usa i social per fare gli auguri alla sua 'creatura'. Nel post dello scorso anno lo scatto che lo ritraeva con un giovane Gianroberto Casaleggio -il garante in t-shirt nera e la mano sul volto; Casaleggio con jeans, capelli folti e maglione blu- e la scritta: "12fa abbiamo ...

