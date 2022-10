Il Parlamento Ue approva il caricabatterie universale: arriverà entro la fine del 2024 (Di martedì 4 ottobre 2022) È stata approvata in via definitiva la legge che permetterà ai consumatori di utilizzare presto il caricabatterie universale per i dispositivi elettronici. A deciderlo è il Parlamento Europeo – con 602 voti favorevoli, 13 contrari e 8 astenuti – che ha delineato come data di scadenza la fine del 2024, quando tablet, telefoni, fotocamere, auricolari e cuffie, console per videogiochi portatili e altoparlanti portatili, e-reader, tastiere, mouse, sistemi di navigazione portatili, cuffiette e laptop ricaricabili via cavo nell’Unione europea dovranno essere dotati della porta di ricarica di tipo Usb-C, a prescindere dal marchio. Per quanto riguarda invece i computer portatili l’obbligo partirà dalla primavera del 2026. La decisione rientra in una più ampia serie di normative che l’Ue sta ... Leggi su open.online (Di martedì 4 ottobre 2022) È statata in via definitiva la legge che permetterà ai consumatori di utilizzare presto ilper i dispositivi elettronici. A deciderlo è ilEuropeo – con 602 voti favorevoli, 13 contrari e 8 astenuti – che ha delineato come data di scadenza ladel, quando tablet, telefoni, fotocamere, auricolari e cuffie, console per videogiochi portatili e altoparlanti portatili, e-reader, tastiere, mouse, sistemi di navigazione portatili, cuffiette e laptop ricaricabili via cavo nell’Unione europea dovranno essere dotati della porta di ricarica di tipo Usb-C, a prescindere dal marchio. Per quanto riguarda invece i computer portatili l’obbligo partirà dalla primavera del 2026. La decisione rientra in una più ampia serie di normative che l’Ue sta ...

