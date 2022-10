GF Vip 7: Viene fuori il nome dell’amica con cui Giaele De Dona avrebbe speso i 30.000€ del marito (Di martedì 4 ottobre 2022) Nella puntata del Grande Fratello Vip 7 andata in onda il 03 ottobre 2022, Alfonso Signorini ha parlato nuovamente del rapporto libero di Giaele De Donà e suo marito. Il conduttore ha svelato che il marito della ragazza quest’estate abbia pagato una vacanza a lei e una sua amica “intima” una vacanza di due giorni dove avrebbero spero 30.000€. La ragazza in questione sarebbe Taylor Mega che si sarebbe rivelata sui social, specificando di non aver ricevuto nemmeno un uro da parte del marito miliardario di Giaele. Taylor Mega su Instagram: “In realtà ognuna si era pagata il suo. Però ok” Durante la Diretta del Grande Fratello Vip 7, Viene fuori dopo aver parlato dell’amore libero tra Giaele De Donà e suo ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 4 ottobre 2022) Nella puntata del Grande Fratello Vip 7 andata in onda il 03 ottobre 2022, Alfonso Signorini ha parlato nuovamente del rapporto libero diDe Donà e suo. Il conduttore ha svelato che ildella ragazza quest’estate abbia pagato una vacanza a lei e una sua amica “intima” una vacanza di due giorni dovero spero 30.. La ragazza in questione sarebbe Taylor Mega che si sarebbe rivelata sui social, specificando di non aver ricevuto nemmeno un uro da parte delmiliardario di. Taylor Mega su Instagram: “In realtà ognuna si era pagata il suo. Però ok” Durante la Diretta del Grande Fratello Vip 7,dopo aver parlato dell’amore libero traDe Donà e suo ...

370849 : @VaccinatiTonto pure io. Vip dovrebbe essere persone molto importanti. Anche quando viene attribuito che sò a Brad… - Vany19787191 : E tu pensi che abbia tempo per stare incollato ai social con tutti i problemi che ha? Secondo me quello che ti puzz… - RobertaTalia_ : RT @prestigioso2: @Giovanni_N0 Che poi io da anni ho in mente un format meraviglioso che non viene accettato. Il grande fratello vip, tale… - annoupanoux : RT @raquels33239967: @trashastrale Come si fa ad essere indifferente ad una scena del genere? Ragazzi un uomo adulto messo così, non vi vie… - singerinside : RT @raquels33239967: @trashastrale Come si fa ad essere indifferente ad una scena del genere? Ragazzi un uomo adulto messo così, non vi vie… -