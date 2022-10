ERLING HAALAND | BATTE UN ALTRO RECORD

Leggi su sportnews.snai

(Di martedì 4 ottobre 2022)non si ferma più. Nel derby contro il Manchester United, l’attaccante del City ha messo in scena una prestazione sublime, riuscendo a segnare tre gol e fornendo due assist per il suo compagno di squadra, Foden. L’attaccante norvegese, all’età di ventidue anni è riuscito are l’ennesimodella sua, fino a qui, breve carriera; in appena otto partite di Premier League è riuscito a segnare già tre triplette, diventando così il calciatore più veloce a raggiungere questo. Ora, dietro adin questa particolare classifica, si trovano giocatori come: Owen, che ha impiegato 48 partite per segnare tre triplette; Van Nistelrooy, tre triplette in 59 partite; Torres, tre triplette in 64 partite. Il padre di, su Instagram, ha voluto ...