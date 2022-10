Agenzia_Ansa : Le Borse europee peggiorano mentre aumentano le preoccupazioni per una recessione economica globale, con l'intensif… - fisco24_info : Borsa: Milano galoppa (+2,6%) con Moncler e Stm, giù Mps: Rally Interpump, Fineco, Nexi e Prysmian. Rendimento Btp… - LeoganeMickael : RT @LaStampa: Borsa, Milano balza del 2,3% con Mps e Stm: spread a 230 - newsfinanza : Borsa, Milano balza del 2,3% con Mps e Stm, spread a 226 - esseffesse : RT @Masssimilianoo: #Spread in calo a 233, Borsa di Milano su Sole 24 ore -

Piazza Affari prosegue la sua cavalcata, in compagnia delle Borse europee, spinta dalla voglia di rimbalzo e dalle scommesse sul fatto che la stretta monetaria globale potrebbe essere vicina al suo ...Prevalgono gli acquisti nelladi, al pari delle principali Borse Europee che trattano in positivo. In buona evidenza ail comparto tecnologia (+4,46%). Sui livelli precedenti lo spread , si mantiene a +231 ...Euro riaggancia 0,99 dollari, corre ancora il petrolio (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 4 ott - Le Borse europee danno seguito al rimbalzo di ieri e mostrano tutte incrementi superiori ai due ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 ott - Il nostro bias di rating per le banche europee rimane stabile nonostante un ambiente macro sempre piu' complesso rispetto a quanto attendevano a inizi ...