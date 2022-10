Arrestato il provveditore di Sondrio, Fabio Molinari: pressioni su presidi per assumere docenti (Di martedì 4 ottobre 2022) pressioni sui presidi della Valtellina per assumere giovani che, in cambio, versavano parte dei loro stipendi sul conto corrente di un'associazione culturale a lui collegata. Concorsi e bandi costruiti... Leggi su feedpress.me (Di martedì 4 ottobre 2022)suidella Valtellina pergiovani che, in cambio, versavano parte dei loro stipendi sul conto corrente di un'associazione culturale a lui collegata. Concorsi e bandi costruiti...

repubblica : Scuola, arrestato il provveditore di Sondrio: 'Pressione sui presidi per assumere giovani in cambio di denaro' - fattoquotidiano : Arrestato provveditore agli studi: “Pressione sui presidi per assumere giovani che dovevano girargli parte della pa… - esajas1 : RT @repubblica: Arrestato il provveditore di Sondrio Fabio Molinari: 'Pressione sui presidi per assumere giovani in cambio di denaro' [a cu… - Virus1979C : RT @fattoquotidiano: Arrestato provveditore agli studi: “Pressione sui presidi per assumere giovani che dovevano girargli parte della paga”… - massimo_san : RT @fattoquotidiano: Arrestato provveditore agli studi: “Pressione sui presidi per assumere giovani che dovevano girargli parte della paga”… -