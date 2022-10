Valentina Vignali: magica trasformazione | Da Cenerentola a principessa (Di domenica 2 ottobre 2022) Brava e bella. Cestista ad alti livelli, ma anche modella, per via della sua indiscutibile avvenenza. Ecco come si mostra su Instagram 31enne, capace di destreggiarsi benissimo sul campo da basket, ma anche di ipnotizzare i suoi fan con la sua bellezza. Accade con uno degli ultimi post, in cui Valentina Vignali pubblica un reel molto interessante. Vi piace di più il prima, in accappatoio bianco, o il post, con un aggressivo corpetto nero? Valentina Vignali (web source)Atleta e non solo Brava e bella. Cestista ad alti livelli, ma anche modella, per via della sua indiscutibile avvenenza. Qualcuno, nelle scorse settimane, ha anche polemizzato sulla sua bellezza e sul fatto che scenda sul parquet truccata. Una delle tante, stucchevoli polemiche tutte italiane. Ma Valentina tira dritto per la propria ... Leggi su newstv (Di domenica 2 ottobre 2022) Brava e bella. Cestista ad alti livelli, ma anche modella, per via della sua indiscutibile avvenenza. Ecco come si mostra su Instagram 31enne, capace di destreggiarsi benissimo sul campo da basket, ma anche di ipnotizzare i suoi fan con la sua bellezza. Accade con uno degli ultimi post, in cuipubblica un reel molto interessante. Vi piace di più il prima, in accappatoio bianco, o il post, con un aggressivo corpetto nero?(web source)Atleta e non solo Brava e bella. Cestista ad alti livelli, ma anche modella, per via della sua indiscutibile avvenenza. Qualcuno, nelle scorse settimane, ha anche polemizzato sulla sua bellezza e sul fatto che scenda sul parquet truccata. Una delle tante, stucchevoli polemiche tutte italiane. Matira dritto per la propria ...

denisevinotti : @Ro_ber_ina A Daniele piacerebbe creare dei legami veri, non gossip e coppie finte. Ricordiamoci che Valentina Vign… - infoitcultura : Gf Vip, Valentina Vignali dedica un tatuaggio a Manuel Vallicella - zazoomblog : Valentina Vignali in bianco e nero fa sognare: l’occhio dei fan cade lì - #Valentina #Vignali #bianco #sognare: - zazoomblog : Valentina Vignali eleganza in bianco e nero: “Di solito non mi piacciono” - #Valentina #Vignali #eleganza #bianco - MartiniLuca3 : RT @PBItaliana: VALENTINA VIGNALI -