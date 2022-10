Un posto al sole | anticipazioni dal 3 al 7 ottobre 2022 | Manuela soccorre Niko

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 2 ottobre 2022)Poggi vivrà dei momenti drammatici ad Unale perderà il controllo di sé stesso, finendo per spaventare Jimmy. Intanto, stando alledal 3 al 7, Nunzio e Chiara discuteranno della scelta della ragazza di rimanere a Capo Verde e non affrontare il processo e, alla fine, il ragazzo annuncerà alla Petrone di non volerla più assecondare, mentre anche Lara Martinelli sarà in procinto di prendere una decisione inaspettata. In seguito, Renato sarà deciso ad impedire ad Alberto di creare una casa vacanze a Palazzo Palladini e pianificherà una strategia per convincere Otello a stare dalla sua parte. Più tardi, arriverà il giorno dell'udienza di Chiara e Nunzio le starà accanto per tutto il tempo, mentre Jimmy sarà molto contento di trascorrere del ...