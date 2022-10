Ottobre mese chiave: come procedono i recuperi di Pogba, Chiesa e Kaio (Di domenica 2 ottobre 2022) La partita col Bologna, coi rientri di Szczesny, Rabiot e Locatelli dopo un mese (giorno più, giorno meno), insieme al rientro dalla squalifica di Milik e Cuadrado, segna un altro passaggio nell'... Leggi su gazzetta (Di domenica 2 ottobre 2022) La partita col Bologna, coi rientri di Szczesny, Rabiot e Locatelli dopo un(giorno più, giorno meno), insieme al rientro dalla squalifica di Milik e Cuadrado, segna un altro passaggio nell'...

ItalianAirForce : Benvenuto #Ottobre! Iniziamo il nuovo mese con una foto scattata all'elicottero #HH139B del 15° Stormo impegnato in… - DisneyPlusIT : Quando guardi il calendario con Gli Occhi del Cuore. Manca solo un mese al ritorno di #Boris ?? La quarta stagione… - RaiNews : Il ministro della Salute firma l'ordinanza che proroga al 31 ottobre l'obbligo di #mascherine nelle strutture sanit… - musicadinverno : RT @piabarbuzzi: ottobre è il mese perfetto per innamorarsi (no perditempo) - TH3STARLESSSEA : ottobre il mese saffico per eccellenza auguro a tutt? voi saffich? di passarlo al meglio -