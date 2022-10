La Germania spacca l’Europa più dei sovranisti (Di domenica 2 ottobre 2022) L’accelerazione solitaria della Germania sul gas, (ri)svela una verità che troppo spesso si fa finta di non vedere. Cioè che l’UE, purtroppo, non è la somma di più popoli solidali che difendono l’interesse europeo. Ma la somma di più nazioni che cercano di trarre benefici propri, dal sistema politico-economico dell’Unione. E che quei partiti cosiddetti sovranisti dunque non hanno inventato nulla di nuovo. Perché proprio un governo “europeista” come quello tedesco, è da sempre il primo promotore dei propri interessi nazionali in Europa. E a conferma di ciò oggi è pronto a stanziare 200 miliardi, per calmierare le bollette dei cittadini tedeschi. Non è chiaro ora se questi soldi saranno davvero presi da dei fondi già stanziati europei o verranno immessi in deficit, ma poco importa. Poco importa quanto le finanze tedesche siano imparagonabili alle ... Leggi su velvetmag (Di domenica 2 ottobre 2022) L’accelerazione solitaria dellasul gas, (ri)svela una verità che troppo spesso si fa finta di non vedere. Cioè che l’UE, purtroppo, non è la somma di più popoli solidali che difendono l’interesse europeo. Ma la somma di più nazioni che cercano di trarre benefici propri, dal sistema politico-economico dell’Unione. E che quei partiti cosiddettidunque non hanno inventato nulla di nuovo. Perché proprio un governo “europeista” come quello tedesco, è da sempre il primo promotore dei propri interessi nazionali in Europa. E a conferma di ciò oggi è pronto a stanziare 200 miliardi, per calmierare le bollette dei cittadini tedeschi. Non è chiaro ora se questi soldi saranno davvero presi da dei fondi già stanziati europei o verranno immessi in deficit, ma poco importa. Poco importa quanto le finanze tedesche siano imparagonabili alle ...

