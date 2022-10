Alle donne meno di un seggio su tre. La parità arretra, FdI all’ultimo posto (Di domenica 2 ottobre 2022) Nel 2018 la rappresentanza femminile era al 35,3%, ora si scende al 32,2%: è la prima inversione di tendenza da vent’anni. Avanti il Terzo Polo (46,7% di deputate fra gli eletti), poi il M5S (45%). Sotto accusa i meccanismi del Rosatellum Leggi su repubblica (Di domenica 2 ottobre 2022) Nel 2018 la rappresentanza femminile era al 35,3%, ora si scende al 32,2%: è la prima inversione di tendenza da vent’anni. Avanti il Terzo Polo (46,7% di deputate fra gli eletti), poi il M5S (45%). Sotto accusa i meccanismi del Rosatellum

