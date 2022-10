“Tale e Quale Show” | Panariello fa una battuta sulla Mussolini | gelo in studio

davidemaggio : #AscoltiTV | Venerdì 30 settembre 2022 #ViolaComellMare riporta il 2 davanti alla fiction Mediaset (20.4%). Tale… - fabiofabbretti : #AscoltiTv: quello di ieri sera di #TaleeQualeShow è il debutto meno visto di sempre per numero di spettatori nella… - Canyaman192 : RT @davidemaggio: #AscoltiTV | Venerdì 30 settembre 2022 #ViolaComellMare riporta il 2 davanti alla fiction Mediaset (20.4%). Tale e qual… - TataChips86 : @bizarredJackE Ahahhahaah io il venerdi è solo su rai uno e tale e quale - bi_inthemood : RT @yleniaindenial1: vi giuro quando sarò triste mi guarderò questa esibizione di brividi di tale e quale show x piangere dalle risate ht… -

I due cantanti vincitori di Sanremo sono stati imitati da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli nel programma 'show' in onda su Rai1. Un'esibizione che ha fatto esplodere i social per ...Tra i progetti attuali solo The Line si distingue per l'eccezionale artificiosità,per cui ... oltre che dalla ricerca di equità,quello espresso dalla dottrina sociale della Chiesa, che a ...“Secondo me quest’anno vince Alessandra Mussolini, perché per la Mussolini è un periodo buono. O quest’anno o mai ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-549d7243-a9a-58e-281f-b6b9cc971cab ...