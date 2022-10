Saman Abbas, confessione choc. Cosa hanno fatto i parenti dopo omicidio? (Di sabato 1 ottobre 2022) Nuovi particolari agghiaccianti sull’omicidio di Saman Abbas, la 18 scomparsa nel nulla il 30 aprile scorso da Novellara, in provincia di Reggio Emilia. La confessione del padre della giovane sarebbe emersa alla luce di una telefonata dell’uomo a un parente in Italia a poco più di un mese dalla scomparsa della figlia. Tutto risalirebbbe all’8 giugno del 2021, quando Shabbar Abbas e la moglie si sarebbero dati alla fuga in Pakistan. “Per me la dignità degli altri non è più importante della mia. Io ho lasciato mio figlio in Italia. Ho ucciso mia figlia e sono venuto, non me ne frega nulla di nessuno”, le parole di Shabbar, padre di Saman, al parente con il quale parlava al telefono. “Io sono già morto, l’ho uccisa io, l’ho uccisa per la mia dignità e per il mio onore. Noi l’abbiamo ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 1 ottobre 2022) Nuovi particolari agghiaccianti sull’di, la 18 scomparsa nel nulla il 30 aprile scorso da Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Ladel padre della giovane sarebbe emersa alla luce di una telefonata dell’uomo a un parente in Italia a poco più di un mese dalla scomparsa della figlia. Tutto risalirebbbe all’8 giugno del 2021, quando Shabbare la moglie si sarebbero dati alla fuga in Pakistan. “Per me la dignità degli altri non è più importante della mia. Io ho lasciato mio figlio in Italia. Ho ucciso mia figlia e sono venuto, non me ne frega nulla di nessuno”, le parole di Shabbar, padre di, al parente con il quale parlava al telefono. “Io sono già morto, l’ho uccisa io, l’ho uccisa per la mia dignità e per il mio onore. Noi l’abbiamo ...

