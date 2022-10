Roma, incidente tra quattro auto sul Gra: morto un ragazzo di vent'anni (Di sabato 1 ottobre 2022) Un ragazzo di vent'anni è morto a Roma nella notte in uno scontro sul Grande raccordo anulare , in carreggiata interna in prossimità del km 38: l'incidente è avvenuto tra quattro auto. Oltre al ... Leggi su leggo (Di sabato 1 ottobre 2022) Undinella notte in uno scontro sul Grande raccordo anulare , in carreggiata interna in prossimità del km 38: l'è avvenuto tra. Oltre al ...

SkyTG24 : Incidente stradale a #Roma, scontro tra quattro auto: morto 20enne - fanpage : Incidente mortale sul Grande Raccordo Anulare. Tre persone ferite, perde la vita un ragazzo - LuceverdeRoma : ???#Roma #incidente - Via Veientana Nuova ?????? Rallentamenti al km 4 > Centro #Luceverde #Lazio - CorriereCitta : Incidente mortale sul GRA, perde la vita un 20enne: strada chiusa per 4 ore stanotte - LuceverdeRoma : ???#Roma #incidente - Via Salaria ??????Rallentamenti altezza Via Chiana ?Chiusura tra Via Taro e Via Panama > Rom… -