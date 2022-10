Obiettivi del Recovery tutti raggiunti? Ecco i numeri: spesi 20,5 miliardi su 41 previsti. E il Tesoro ammette “una battuta d’arresto” (Di sabato 1 ottobre 2022) Sulla carta, il governo Draghi si congeda lasciando in perfetto ordine il dossier del Recovery plan. tutti gli Obiettivi previsti fino al primo semestre 2022 sono stati raggiunti, dopo il prefinanziamento è stata incassata la prima rata da 21 miliardi e la seconda è in arrivo. Non solo: Palazzo Chigi ha fatto sapere di essere al lavoro per mandare in porto entro fine ottobre almeno 29 delle 55 scadenze fissate per il 31 dicembre di quest’anno. Ma le “milestone” che la Commissione ha valutato finora sono qualitative: decreti attuativi e regolamenti da approvare, relazioni da scrivere, bandi da aggiudicare. E’ solo nei prossimi anni che scatterà il controllo sul rispetto dei target quantitativi. In parole povere: i soldi arrivati dall’Europa sono stati davvero spesi? La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) Sulla carta, il governo Draghi si congeda lasciando in perfetto ordine il dossier delplan.glifino al primo semestre 2022 sono stati, dopo il prefinanziamento è stata incassata la prima rata da 21e la seconda è in arrivo. Non solo: Palazzo Chigi ha fatto sapere di essere al lavoro per mandare in porto entro fine ottobre almeno 29 delle 55 scadenze fissate per il 31 dicembre di quest’anno. Ma le “milestone” che la Commissione ha valutato finora sono qualitative: decreti attuativi e regolamenti da approvare, relazioni da scrivere, bandi da aggiudicare. E’ solo nei prossimi anni che scatterà il controllo sul rispetto dei target quantitativi. In parole povere: i soldi arrivati dall’Europa sono stati davvero? La ...

