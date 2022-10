Napoli-Torino | Spalletti | Siamo stati superlativi nei primi 40 minuti | poi' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 1 ottobre 2022): "nei40sotto l'aspetto del gestire la partita come volevamo, poi non ce l'abbiamo fatta a mantenerlo perchè...'' Luciano, allenatore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la vittoria contro il: "nei40sotto l'aspetto del gestire la partita come volevamo, poi non ce l'abbiamo fatta a mantenerlo perchè loro hanno altre caratteristiche e sono riusciti a orientare la partita, -afferma- hanno fatto uomo contro uomo a tutto campo in maniera incredibile per certi versi, due gol vengono da queso modo di ...