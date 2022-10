Marco Bellavia lascia il “Gf Vip 7”: l’annuncio ufficiale poco fa (Di sabato 1 ottobre 2022) News Tv, Marco Bellavia lascia il “GF Vip 7” – Isolato dagli altri Vipponi e finito al televoto, ha deciso di auto-eliminarsi. Marco Bellavia lascia casa del «Grande Fratello Vip» dopo le difficoltà incontrate nei primi giorni. L’ex conduttore di «Bim Bum Bam», 57 anni, aveva raccontato di soffrire di depressione e aveva scelto di partecipare al reality show di Canale 5 per portare all’attenzione pubblica un problema importante, peraltro comune a tante persone. Purtroppo però non avendo trovato negli altri concorrenti la giusta sintonia Bellavia ha deciso di abbandonare il loft di Cinecittà. Leggi anche l’articolo —> “GF Vip 7”, Edoardo Donnamaria nella bufera: il gesto a letto indigna (VIDEO) Marco Bellavia ... Leggi su tvzap (Di sabato 1 ottobre 2022) News Tv,il “GF Vip 7” – Isolato dagli altri Vipponi e finito al televoto, ha deciso di auto-eliminarsi.casa del «Grande Fratello Vip» dopo le difficoltà incontrate nei primi giorni. L’ex conduttore di «Bim Bum Bam», 57 anni, aveva raccontato di soffrire di depressione e aveva scelto di partecipare al reality show di Canale 5 per portare all’attenzione pubblica un problema importante, peraltro comune a tante persone. Purtroppo però non avendo trovato negli altri concorrenti la giusta sintoniaha deciso di abbandonare il loft di Cinecittà. Leggi anche l’articolo —> “GF Vip 7”, Edoardo Donnamaria nella bufera: il gesto a letto indigna (VIDEO)...

fanpage : Le telecamere del #gfvip7 riprendono il disagio di un uomo che ha difficoltà a rimettersi in piedi e viene insulta… - trash_italiano : I video che in questi giorni girano su Marco Bellavia li abbiamo visti tutti. E non c'è UN SINGOLO MOTIVO VALIDO ch… - MarioManca : Mi sconvolge sempre di più che per i reality italiani la bestemmia comporti una squalifica e una frase come «merita… - chyattillo : RT @HuertDeAuteuil: I messaggi di vicinanza a Marco Bellavia perdono ogni senso se continuiamo e continuate a guardare quel programma, a ma… - _BIBBO_02 : RT @MarioManca: Mi sconvolge sempre di più che per i reality italiani la bestemmia comporti una squalifica e una frase come «merita di esse… -