LIVE Giro dell’Emilia 2022 in DIRETTA: Bouchard e Goossens in testa, il gruppo rimonta mentre si avvicina il San Luca (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.40 Nel frattempo è terminata la prova femminile del Giro dell’Emilia. Clicca qui per scoprire come è andata a finire. 14.38 60 km al traguardo! 14.35 Scende ulteriormente il distacco del gruppo, segnalato ora a 1’35”. 14.32 Attualmente la situazione in corsa è dunque la seguente: Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën) e Kobe Goossens (Intermarché-Wanty-Gobert) comandano con un vantaggio di 1? su Rick Pluimers (Jumbo-Visma). Ad 1’40” resiste Jacopo Guarnieri (Groupama-FDJ) mentre il gruppo è sceso sotto i 2? di ritardo. Tutti i corridori sono sulla ripida discesa che porterà la corsa verso il temibile San Luca. 14.29 Pluimers è segnalato a un minuto dalla coppia di ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.40 Nel frattempo è terminata la prova femminile del. Clicca qui per scoprire come è andata a finire. 14.38 60 km al traguardo! 14.35 Scende ulteriormente il distacco del, segnalato ora a 1’35”. 14.32 Attualmente la situazione in corsa è dunque la seguente: Geoffrey(AG2R Citroën) e Kobe(Intermarché-Wanty-Gobert) comandano con un vantaggio di 1? su Rick Pluimers (Jumbo-Visma). Ad 1’40” resiste Jacopo Guarnieri (Groupama-FDJ)ilè sceso sotto i 2? di ritardo. Tutti i corridori sono sulla ripida discesa che porterà la corsa verso il temibile San. 14.29 Pluimers è segnalato a un minuto dalla coppia di ...

