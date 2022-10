Lecce, Mencucci: «Noi sfavoriti dai bookmakers? Uno stimolo» (Di sabato 1 ottobre 2022) Sandro Mencucci, amministratore delegato del Lecce, ha fatto il punto della situazione sui giallorossi: le dichiarazioni Sandro Mencucci, AD del Lecce, ha parlato della situazione della squadra giallorossa a Il Nuovo Quotidiano di Puglia. LE PAROLE – «La sensazione a livello personale è sicuramente positiva. Sono trascorsi già alcuni mesi da quando mi sono trasferito nel Salento e sono estremamente felice di essere qui in quanto ho trovato persone splendide, lavoratori infaticabili. Posso garantirvi che si tratta di un gruppo coeso composto da persone che si prodigano dalla mattina alla sera per ottenere lo scopo prefissato. Dovendo fare un parziale bilancio ritengo che abbiamo lavorato bene perché è sotto gli occhi di tutti che si è riusciti ad allestire una buona squadra, sostenibile non soltanto dal punto di ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 ottobre 2022) Sandro, amministratore delegato del, ha fatto il punto della situazione sui giallorossi: le dichiarazioni Sandro, AD del, ha parlato della situazione della squadra giallorossa a Il Nuovo Quotidiano di Puglia. LE PAROLE – «La sensazione a livello personale è sicuramente positiva. Sono trascorsi già alcuni mesi da quando mi sono trasferito nel Salento e sono estremamente felice di essere qui in quanto ho trovato persone splendide, lavoratori infaticabili. Posso garantirvi che si tratta di un gruppo coeso composto da persone che si prodigano dalla mattina alla sera per ottenere lo scopo prefissato. Dovendo fare un parziale bilancio ritengo che abbiamo lavorato bene perché è sotto gli occhi di tutti che si è riusciti ad allestire una buona squadra, sostenibile non soltanto dal punto di ...

raspa90 : RT @Fiorentinanews: #Mencucci: 'Abbiamo una buona squadra. Tutti danno il #Lecce per spacciato ma questo ci stimola' - Fiorentinanews : #Mencucci: 'Abbiamo una buona squadra. Tutti danno il #Lecce per spacciato ma questo ci stimola' - haterdipablito : RT @LecceCalcio: Lecce, Mencucci: “Noi sfavoriti per la salvezza? Meglio così. Corvino è il migliore d’Europa nel suo mestiere” - https://t… - LecceCalcio : Lecce, Mencucci: “Noi sfavoriti per la salvezza? Meglio così. Corvino è il migliore d’Europa nel suo mestiere” - - LecceWomen : Presentazione presso il Palazzo Baronale de Gualtieris a Castrignano de'Greci. Tra gli ospiti il capitano del Lecce… -