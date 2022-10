Inter | Gazzetta | “Inzaghi ringhia alla squadra”

Gazzetta_it : La prima pagina della Gazzetta di oggi: ?? INTER, RISCHIO SPECIAL Le notizie ?? - Gazzetta_it : Lacrime, pub, social, scelte forti: quando Zhang scende in campo - Gazzetta_it : Inter-Skriniar, stallo totale per il rinnovo. E il Psg parte di nuovo all’assalto: i retroscena #calciomercato - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Il Milan non si ferma più con Asllani. Che Fiorentina: è seconda dietro l'Inter - Inter_Scout : @stephmacchi2 @AmalaTV_ Io stesso ero contento, sto dicendo abbiamo spero 15+10 per un giocatore panchinato da Dima… -

La Gazzetta dello Sport

... come succedeva nella serie Lost: si tratta, invece, dei minuti che Divock Origi ha trascorso in campo contro Udinese, Atalanta,e Salisburgo. In Serie A il conto segna 47, in Champions 33: il ...... Nicolò Zaniolo aveva un solo desiderio: firmare per l'. Dopo l'esperienza finita male alla ... Non perderti le Newsletter diPROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta ... Inter-Roma, è già tempo di esami (difficili) per Inzaghi e Mou Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...La svedese rimonta la Samp con una doppietta, la squadra di Ganz è quarta. Commisso si gode le viola dalla tribuna: neroverdi stese dalle ex Parisi e Sabatino ...