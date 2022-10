GP Singapore, qualifiche: pole al bacio di Leclerc, mistero Verstappen 8° (Di sabato 1 ottobre 2022) qualifiche tutte da vivere a Singapore, con colpo di scena finale: Verstappen non chiude il giro e Charles Leclerc porta a casa la pole position, chiudendo davanti a Perez ed Hamilton. pole di Charles,... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di sabato 1 ottobre 2022)tutte da vivere a, con colpo di scena finale:non chiude il giro e Charlesporta a casa laposition, chiudendo davanti a Perez ed Hamilton.di Charles,...

SkySportF1 : ?? CHARLES LECLERC E’ POOOOOLE POSITION ?? Verstappen richiamato ai box nel giro più veloce I risultati ?… - SkySportF1 : ? LECLERC FIRMA le #FP3 a Singapore ?? Alonso in top 5, Mercedes lontane I risultati ? - SkySportF1 : LIVE le #FP3 a Singapore, qualifiche alle 15:00, in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in strea… - OA_Sport : #F1 Carlos Sainz commenta il quarto posto nelle qualifiche a Singapore - fishingwithaR18 : Una Ferrari prima, una Red Bull seconda, l’altra Ferrari quarta: oggi le qualifiche si sono chiuse così. Sapete i… -