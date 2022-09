X Factor 2022 | giudici con le spalle al muro | Avete detto troppi sì

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 30 settembre 2022) La nuova edizione di Xsta conquistando tutti ma per i quattrosi mette male: il rimprovero di Francesca Michielin. Ambra Angiolini, Fedez, Rkomi e Dargen D'Amico sono prontissimi ad entrare nel vivo della competizione che vedrà sfidarsi i nuovi talenti di X. Quest'anno sembra proprio che Sky abbia voluto tentare il tutto per tutto dopo l'edizione dello scorso anno. Due anni fa infatti Capitan Cattelan ha abbandonato la conduzione del programma per inseguire nuovi progetti, lo abbiamo visto parecchio impegnato in Rai in questi mesi. A sostituirlo lo scorso anno c'è stato Ludovico Tersigni ma questa volta a giocarsi la conduzione è Francesca Michielin. La cantante ha vinto il programma molti anni fa e questo ha rappresentato l'inizio del suo successo. Anche la giuria appare totalmente rivoluzionata fatta ...