WWE | Ancora incerti i tempi di recupero di Randy Orton?

(Di venerdì 30 settembre 2022) Ormai da maggioè fuori dalle scene in WWE e ciò è dovuto a dei problemi alla schiena accusati da The Viper, che si sta prendendo ovviamente un periodo di pausa per recuperare. Rientrolontano? Non è mai stata data una data ufficiale per il rientro di, ead oggi questa data non c’è. Secondo quanto riportato però da Dave Meltzer nel Wrestling Observer Newsletter ci sarebbe in realtàmolta preoccupazione riguardo l’infortunio die sull’effettiva gravità, ecco il perché non ci sarebbeuna data ufficiale per il rientro.