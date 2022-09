Ultime Notizie – Pd | Calenda | “Non ha più ragione di esistere”

Leggi su informazioneriservata.eu

"Penso che il Pd debba riflettere, anche se sono 15 anni che riflette su cosa debba essere". Così il leader di Azione, Carlo, ospite di 'Mattino 5' su Canale 5 sottolineando: "Credo tornerà nelle braccia dei 5 Stelle ma il Pd, così com'è oggi, non ha più senso di: metà di loro guarda a noi, al riformismo; l'altra metà guarda ai 5 Stelle". "Questa cosa va chiarita una volta per tutte. Io credo che in Italia ci debbano essere tre poli tra cui scegliere: uno di sinistra populista con Pd, Fratoianni e M5S; un altro di centrodestra e uno fatto da noi, con le persone che arriveranno e con i voti che sapremo conquistare", ha affermato.