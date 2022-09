Toro con il problema del gol, Juric ritrova Miranchuk: «Può giocare» (Di venerdì 30 settembre 2022) I granata non segnano da oltre 180 minuti ma accolgono il russo in rete all’esordio. Il tecnico prova a svoltare Tutti a disposizione, ora Juric ha il reparto avanzato al completo per risolvere il problema del gol. Con il ritorno a pieno regime di Miranchuk, il tecnico ha in mano l’intero potenziale offensivo per voltare pagina: i numeri, infatti, stanno iniziando a diventare preoccupanti, con i granata che non segnano da oltre 180 minuti. Numeri negativi A secco contro Inter e Sassuolo, la squadra ha realizzato l’ultimo gol lo scorso 5 settembre, al 40’ del primo tempo della sfida contro il Lecce decisa proprio dal guizzo di Vlasic. Proprio il croato è al momento il bomber del Toro con tre marcature all’attivo, poi ci sono Sanabria, Radonjic e lo stesso Miranchuk tutti fermi a uno. E il ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 settembre 2022) I granata non segnano da oltre 180 minuti ma accolgono il russo in rete all’esordio. Il tecnico prova a svoltare Tutti a disposizione, oraha il reparto avanzato al completo per risolvere ildel gol. Con il ritorno a pieno regime di, il tecnico ha in mano l’intero potenziale offensivo per voltare pagina: i numeri, infatti, stanno iniziando a diventare preoccupanti, con i granata che non segnano da oltre 180 minuti. Numeri negativi A secco contro Inter e Sassuolo, la squadra ha realizzato l’ultimo gol lo scorso 5 settembre, al 40’ del primo tempo della sfida contro il Lecce decisa proprio dal guizzo di Vlasic. Proprio il croato è al momento il bomber delcon tre marcature all’attivo, poi ci sono Sanabria, Radonjic e lo stessotutti fermi a uno. E il ...

