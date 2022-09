"Sono caduta di faccia". Enrica Bonaccorti mostra il volto tumefatto (Di venerdì 30 settembre 2022) Un altro incidente per Enrica Bonaccorti, che cadendo ha sbattuto la faccia e si è infortunata la spalla: operazione riuscita e solo tanta paura Leggi su ilgiornale (Di venerdì 30 settembre 2022) Un altro incidente per, che cadendo ha sbattuto lae si è infortunata la spalla: operazione riuscita e solo tanta paura

LaVeritaWeb : Dal rimpianto di Zuppi per la caduta di Draghi ai richiami contro i nazionalismi, i vescovi faticano a sintonizzars… - _Nico_Piro_ : Ora le proteste per la leva porteranno alla caduta di Putin come dicono gli analisti occidentali? Non credo, sono i… - katebells19 : RT @rori9808: sono ufficialmente caduta ai piedi di Antonino. come si chiamano le sue fan? palesatevi che vi seguo, voglio dei bei contenut… - elisabe85050410 : RT @giulionaaaaa: *Mattia Zenzola ha twittato* sono caduta dal letto - luvsgrr : SONO CADUTA DAL LETTO -