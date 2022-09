“Mi hanno dato dell’untore perché ho l’Hiv. Io sto bene, potrei tagliarmi, spruzzarvi sangue addosso e non accadrebbe nulla…”: Giovanni Ciacci dice ‘basta’ ai pregiudizi (Di venerdì 30 settembre 2022) “Mi hanno dato dell’untore perché ho l’Hiv: ho sofferto troppo, adesso dico basta”: un fiume in piena Giovanni Ciacci, che durante la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip si è tolto diversi sassolini dalle scarpe e ha deciso di raccontare la sua verità. Alfonso Signorini è infatti voluto entrare nel dettaglio della storia che il costumista delle dive aveva anticipato qualche settimana fa, proprio in una lunga intervista a Chi, nella quale prima di entrare nel reality ha fatto coming out sulla sua sieropositività. E non sono mancate anche le frecciatine a vetriolo contro una conduttrice che si comportò scorrettamente con lui, riferendo ad un direttore di rete la sua malattia. LO SFOGO DI Giovanni Ciacci: “MI CHIAMANO UNTORE” “Se ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) “Miho: ho sofferto troppo, adesso dico basta”: un fiume in piena, che durante la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip si è tolto diversi sassolini dalle scarpe e ha deciso di raccontare la sua verità. Alfonso Signorini è infatti voluto entrare nel dettaglio della storia che il costumista delle dive aveva anticipato qualche settimana fa, proprio in una lunga intervista a Chi, nella quale prima di entrare nel reality ha fatto coming out sulla sua sieropositività. E non sono mancate anche le frecciatine a vetriolo contro una conduttrice che si comportò scorrettamente con lui, riferendo ad un direttore di rete la sua malattia. LO SFOGO DI: “MI CHIAMANO UNTORE” “Se ...

FratellidItalia : ?? Grazie agli italiani che hanno dato fiducia al centrodestra ?? Ascoltate @FrancescoLollo1 - borghi_claudio : Sono stato eletto Senatore della Repubblica per la Toscana. Dedico questa elezione ai militanti della Lega Toscana… - ladyonorato : Il dato più evidente dopo le #ElezioniPolitiche2022 è la sonora bocciatura del #governoDraghi: premiati l’unico par… - 45acpjoe : RT @TonyTLS1900: #Maximiano probabilmente dato in prestito per quell'intervento infelice in #LazioBologna. E pensare che pippe albanesi in… - MEcosocialista : Che ministero hanno dato a Hannibal Lecter? Sottosegretario all'alimentazione? #GovernoMeloni -