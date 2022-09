MET GALA 2023, molte voci ma ancora nessuna conferma (Di venerdì 30 settembre 2022) Lo spettacolo che probabilmente detterà il tema del Met GALA 2023, sono piene di speculazioni sulla prossima mostra del Costume Institute del Met Museum. Il Met GALA del 2023 Fonti affermano che la mostra di moda della primavera 2023 del museo onorerà il compianto Karl Lagerfeld, morto all’età di 85 anni nel 2019. Mentre il Met ha rifiutato di commentare le voci, l’istituzione terrà una conferenza stampa a Parigi il 30 settembre, proprio nel mezzo della settimana della moda di Parigi, dovrebbe far luce sulla sfilata del prossimo anno. Saranno presenti sia Anna Wintour che il curatore capo del Costume Institute Andrew Bolton. Stiamo parlando della retrospettiva fashion Che ogni primavera apre i battenti nel museo iconico della Grande Mela e che viene inaugurata con la ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 30 settembre 2022) Lo spettacolo che probabilmente detterà il tema del Met, sono piene di speculazioni sulla prossima mostra del Costume Institute del Met Museum. Il MetdelFonti affermano che la mostra di moda della primaveradel museo onorerà il compianto Karl Lagerfeld, morto all’età di 85 anni nel 2019. Mentre il Met ha rifiutato di commentare le, l’istituzione terrà una conferenza stampa a Parigi il 30 settembre, proprio nel mezzo della settimana della moda di Parigi, dovrebbe far luce sulla sfilata del prossimo anno. Saranno presenti sia Anna Wintour che il curatore capo del Costume Institute Andrew Bolton. Stiamo parlando della retrospettiva fashion Che ogni primavera apre i battenti nel museo iconico della Grande Mela e che viene inaugurata con la ...

