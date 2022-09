Meloni, il commento di Adriano Celentano spiazza tutti: “Violenta saggezza” (Di venerdì 30 settembre 2022) Adriano Celentano rivendica il suo essere grillino e ammette pure di aver “tifato per Enrico Letta” alle elezioni politiche 2022. Non solo, il Molleggiato aggiunge di aver trovato l’atteggiamento con cui Giorgia Meloni ha accolto la vittoria “come un’improvvisa ondata di Violenta saggezza”. Dove ha detto tutto questo il cantante? In un’intervista? Un’ospitata tv? Macché. Ancora una volta Celentano ha scritto sui social il suo pensiero, come ormai fa da qualche tempo, utilizzando l’account in cui si definisce ‘L’Inesistente’. leggi anche l’articolo —> Giorgia Meloni diffida le redazione dalla pubblicazione di foto e dettagli su sua figlia Adriano Celentano il commento su Meloni ... Leggi su tvzap (Di venerdì 30 settembre 2022)rivendica il suo essere grillino e ammette pure di aver “tifato per Enrico Letta” alle elezioni politiche 2022. Non solo, il Molleggiato aggiunge di aver trovato l’atteggiamento con cui Giorgiaha accolto la vittoria “come un’improvvisa ondata di”. Dove ha detto tutto questo il cantante? In un’intervista? Un’ospitata tv? Macché. Ancora una voltaha scritto sui social il suo pensiero, come ormai fa da qualche tempo, utilizzando l’account in cui si definisce ‘L’Inesistente’. leggi anche l’articolo —> Giorgiadiffida le redazione dalla pubblicazione di foto e dettagli su sua figliailsu...

