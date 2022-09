L'Eco di Bergamo

Altra vittoria coi minimi scarti dellanell'amichevole con Lumezzane, mercoledì sera al Centro sportivo Italcementi, di via Statuto. ... Dopodiché eccoci al campionato con l'a Padova, con il ...L'in campionato dellaè datato sabato 1 ottobre in quel di Padova. Intanto la società ha dato il via alla campagna abbonamenti, tre le soluzioni: sostenitore gold 250 euro sostenitore ... BB14, esordio in campionato a Padova con i pronostici favorevoli ai veneti Basket. Via al campionato delle incognite per la BB14 sabato 1 ottobre (ore 20,30) a Padova contro la nobile decaduta Petrarca. Tenuta strenuamente in piedi da parte della dirigenza, la società del ba ...Basket. Altra vittoria coi minimi scarti della BB14 nell’amichevole con Lumezzane: 71-70 il verdetto finale. Altra vittoria coi minimi scarti della BB14 nell’amichevole con Lumezzane, mercoledì sera a ...