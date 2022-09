Alimentazione, Lucchin (Adi): ‘Donne strategiche per fronteggiare criticità’ (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – “Tra una ventina d’anni saremo quasi 9 miliardi. Ci sarà da mangiare per tutti? Tutti vorranno alimentarsi, possibilmente nutrirsi, senza comprendere a pieno la differenza tra le due cose. Tutti vorranno continuare a godere del benessere medio raggiunto e per questo entreranno in competizione per cibo, acqua e altre materie prime. Diventa quindi urgente e prioritario occuparsi, nell’immediato, di una criticità che non è più rimandabile e le donne in questo possono giocare un ruolo importantissimo. L’esperienza di ogni donna è preziosa e necessaria per fermare questa situazione paradossale”. Così, Lucio Lucchin, past president Adi, Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica, durante il XIX Corso nazionale, dedicato alla medicina di genere e al ruolo della nutrizione nella salute della donna, in programma fino a domani a Pescara. “Nella ... Leggi su italiasera (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – “Tra una ventina d’anni saremo quasi 9 miliardi. Ci sarà da mangiare per tutti? Tutti vorranno alimentarsi, possibilmente nutrirsi, senza comprendere a pieno la differenza tra le due cose. Tutti vorranno continuare a godere del benessere medio raggiunto e per questo entreranno in competizione per cibo, acqua e altre materie prime. Diventa quindi urgente e prioritario occuparsi, nell’immediato, di una criticità che non è più rimandabile e le donne in questo possono giocare un ruolo importantissimo. L’esperienza di ogni donna è preziosa e necessaria per fermare questa situazione paradossale”. Così, Lucio, past president Adi, Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica, durante il XIX Corso nazionale, dedicato alla medicina di genere e al ruolo della nutrizione nella salute della donna, in programma fino a domani a Pescara. “Nella ...

SaluteFuturo : Alimentazione, Lucchin (Adi): 'Donne strategiche per fronteggiare criticità' - ParliamoDiNews : Alimentazione, Lucchin (Adi): 'Donne strategiche per fronteggiare criticità' #30Settembre #Flashnews - italiaserait : Alimentazione, Lucchin (Adi): ‘Donne strategiche per fronteggiare criticità’ -