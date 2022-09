Alexa ora conduce i test drive per Volkswagen accanto a te: sarà attenta a spiegarti tutto della nuova ID.4 (Di venerdì 30 settembre 2022) Un test drive “alternativo” quello proposto dalla Volkswagen in collaborazione con Amazon: sarà Alexa, e non più un addetto della concessaria, ad assistere i clienti mentre saranno alla guida della nuova ID.4, informandoli riguardo a tutte le caratteristiche del modello. Scopriamo i dettagli. Il test drive al momento è disponibile negli Stati Uniti d’America – ComputerMagazine.itAl via negli Stati Uniti un test drive nato dalla collaborazione tra il gruppo Volkswagen ed Amazon. E’ il primo esperimento di assistenza vocale con Alexa, che assume il compito di illustrare ai potenziali acquirenti del modello ID.4 del marchio tedesco le caratteristiche ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 30 settembre 2022) Un“alternativo” quello proposto dallain collaborazione con Amazon:, e non più un addettoconcessaria, ad assistere i clienti mentre saranno alla guidaID.4, informandoli riguardo a tutte le caratteristiche del modello. Scopriamo i dettagli. Ilal momento è disponibile negli Stati Uniti d’America – ComputerMagazine.itAl via negli Stati Uniti unnato dalla collaborazione tra il gruppoed Amazon. E’ il primo esperimento di assistenza vocale con, che assume il compito di illustrare ai potenziali acquirenti del modello ID.4 del marchio tedesco le caratteristiche ...

