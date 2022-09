Vie dei Tesori: inserite Fontana Lupo, Fiume Sant’Elia e due tappe del “Cammino dei Mille” (Di giovedì 29 settembre 2022) Due giorni, l’8 e il 22 ottobre dedicati a scoprire due tappe del “Cammino dei Mille”, quelle di San Martino delle Scale, una giornata, sabato 1 ottobre, dedicata alla visita di 3 ore della Risorgiva Fontana Lupo, nel territorio di Monreale, ed ancora passeggiata al Fiume Sant’Elia a Pioppo. Sono queste le iniziative proposte dalle Pro Loco di Monreale e di Altofonte e dal Comitato Pioppo Comune e accolte dall’associazione che si occupa di fare conoscere alcuni “Tesori” poco noti. “Luoghi del cuore” nascosti, che possono essere goduti attraverso guide in grado di trasferire conoscenze geografiche, storiche, artistiche, ambientali. La visita alla Fontana del Lupo è stata resa possibile grazie al lavoro svolto da ... Leggi su filodirettomonreale (Di giovedì 29 settembre 2022) Due giorni, l’8 e il 22 ottobre dedicati a scoprire duedel “dei”, quelle di San Martino delle Scale, una giornata, sabato 1 ottobre, dedicata alla visita di 3 ore della Risorgiva, nel territorio di Monreale, ed ancora passeggiata ala Pioppo. Sono queste le iniziative proposte dalle Pro Loco di Monreale e di Altofonte e dal Comitato Pioppo Comune e accolte dall’associazione che si occupa di fare conoscere alcuni “” poco noti. “Luoghi del cuore” nascosti, che possono essere goduti attraverso guide in grado di trasferire conoscenze geografiche, storiche, artistiche, ambientali. La visita alladelè stata resa possibile grazie al lavoro svolto da ...

