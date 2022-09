"Un paio...". Ginevra Lamborghini squalificata? La battutaccia (sessuale) al GfVip | Video (Di giovedì 29 settembre 2022) Primo caso "da squalifica" al Grande Fratello Vip. La protagonista è Ginevra Lamborghini, sorellina della ereditiera, influencer e popstar trash Elettra Lamborghini. I loro rapporti sono gelidi, ma l'esplosività verbale appare la medesima. Tutto nasce da una battuta di Attilio Romita (storico mezzobusto del Tg2 già al centro di un divertente "bacio rubato" in piscina alla bella Sara Manfuso): il giornalista ha rivelato una delle sue abitudini casalinghe, quella di sgranocchiare della verdura fresca prima di cena per non arrivare a sera con un buco allo stomaco. "Ma non riesco mai a trovare i finocchi", si lamenta. E qui interviene Ginevra Lamborghini, con una battutaccia perfetta per tempi comici ma sicuramente infelice e decisamente politicamente scorretta. "In questa casa ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Primo caso "da squalifica" al Grande Fratello Vip. La protagonista è, sorellina della ereditiera, influencer e popstar trash Elettra. I loro rapporti sono gelidi, ma l'esplosività verbale appare la medesima. Tutto nasce da una battuta di Attilio Romita (storico mezzobusto del Tg2 già al centro di un divertente "bacio rubato" in piscina alla bella Sara Manfuso): il giornalista ha rivelato una delle sue abitudini casalinghe, quella di sgranocchiare della verdura fresca prima di cena per non arrivare a sera con un buco allo stomaco. "Ma non riesco mai a trovare i finocchi", si lamenta. E qui interviene, con unaperfetta per tempi comici ma sicuramente infelice e decisamente politicamente scorretta. "In questa casa ...

