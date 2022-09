Ucraina, gli 007 britannici: 'I russi fuggiti dal Paese sono più numerosi di quelli che stanno combattendo' (Di giovedì 29 settembre 2022) "Nei sette giorni trascorsi da quando il presidente Putin ha annunciato la `mobilitazione parziale´ c'è stato un considerevole esodo di russi che cercavano di sfuggire alla chiamata. Sebbene i numeri ... Leggi su globalist (Di giovedì 29 settembre 2022) "Nei sette giorni trascorsi da quando il presidente Putin ha annunciato la `mobilitazione parziale´ c'è stato un considerevole esodo diche cercavano di sfuggire alla chiamata. Sebbene i numeri ...

nelloscavo : Quando sui carri armati russi abbandonati abbiamo visto mappe stradali #Ucraina degli anni '80 abbiamo avuto la rip… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | I cittadini americani sono invitati a 'lasciare la Russia immediatamente' usando 'le limitate opzioni' di… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha assicurato che l’Italia non riconoscerà l’esito dei ‘referenda’ e ha confermato il continuo… - Grilliintesta : RT @Palazzo_Chigi: Il Presidente Draghi ha assicurato che l’Italia non riconoscerà l’esito dei ‘referenda’ e ha confermato il continuo sost… - carlosantaroni2 : RT @Palazzo_Chigi: Il Presidente Draghi ha assicurato che l’Italia non riconoscerà l’esito dei ‘referenda’ e ha confermato il continuo sost… -