Sala: "A Inter e Milan fatte rispettare le regole"

Beppe Sala sul progetto di Inter e Milan per il nuovo stadio Torna a parlare del nuovo stadio di Inter e Milan il sindaco di Milano Beppe Sala. L'occasione è stata un convegno sulla qualità dell'aria in città rispondendo alle preoccupazioni di una cittadina sul futuro cantiere per la demolizione del Meazza. "Io devo fare rispettare le regole e con le squadre io l'ho fatto. Ci abbiamo messo due anni a portare le squadre al rispetto delle regole del pgt. E' noto che ho passato tutta la prima fase dicendo di mettere a posto San Siro e non lo vogliono fare. Il progetto attuale rispetta però integralmente i volumi del pgtI. (fonte: Ansa)

