Padova | la fidanzata di Mattia Caruso confessa l’omicidio | l’ha pugnalato con un coltello a serramanico

Leggi su open.online

(Di giovedì 29 settembre 2022) Sembrerebbe essersi risolto il giallo di, giovane di 30 anni residente ad Albignasego, in provincia di, morto nella notte tra il 25 e il 26 settembre. Ad accoltellarlo all’esterno del locale Ai laghi di Sant’Antonio è stata la sua: l’Ansa scrive che la donna hatodavanti al pm durante l’ultimo interrogatorio in caserma. Fatale sarebbe stata una pugnalata che ha colpito il ragazzo al cuore. L’arma con cuiucciso è un. I sospetti degli investigatori erano aumentati dopo una prima ricostruzione del fatto fornita dalladi: il racconto di Valentina Boscaro – che in questo momento si troverebbe nella caserma dei ...