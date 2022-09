Osimhen pronto al rientro in un Napoli che ha dimostrato di poter vivere anche senza di lui (Di giovedì 29 settembre 2022) Loading. Una parola. In Italiano, letteralmente, significa «in carica…». Ma non rende perfettamente l’idea. «Loading» significa «loading», e rende solo in inglese. Vuol dire che ci siamo quasi. Che siamo all’ultima schermata prima di ricominciare la nostra partita, magari su un videogame. Ed è di questa parola che si serve Victor Osimhen, che anche in passato ha annunciato il suo rientro dagli infortuni che ha subito con dei post sui social. E dunque, abbiamo tutte le ragioni per credere che se Victor ha tweettato, il ritorno in campo è davvero imminente. C’è un altro po’ da pazientare. Loading… Loadingpic.twitter.com/CKGc9di7hM — Victor Osimhen (@victorOsimhen9) September 29, 2022 Osimhen si è infortunato all’inizio di ottobre. La diagnosi non fu delle migliori: lesione di secondo ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 29 settembre 2022) Loading. Una parola. In Italiano, letteralmente, significa «in carica…». Ma non rende perfettamente l’idea. «Loading» significa «loading», e rende solo in inglese. Vuol dire che ci siamo quasi. Che siamo all’ultima schermata prima di ricominciare la nostra partita, magari su un videogame. Ed è di questa parola che si serve Victor, chein passato ha annunciato il suodagli infortuni che ha subito con dei post sui social. E dunque, abbiamo tutte le ragioni per credere che se Victor ha tweettato, il ritorno in campo è davvero imminente. C’è un altro po’ da pazientare. Loading… Loadingpic.twitter.com/CKGc9di7hM — Victor(@victor9) September 29, 2022si è infortunato all’inizio di ottobre. La diagnosi non fu delle migliori: lesione di secondo ...

napolista : #Osimhen è pronto al rientro. Su #Twitter: «#Loading…» Il nigeriano annuncia sui social i suoi passi in avanti. Ne… - Spazio_Napoli : #Osimhen pronto al rientro anticipato? Il post apparso sul suo profilo Twitter accende la speranza dei tifosi azzur… - Paroladeltifoso : Osimhen pronto al rientro? Spunta un indizio social - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, Osimhen pronto al rientro: nel mirino la gara con la Cremonese o l'Ajax in casa - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, Osimhen pronto al rientro: nel mirino la gara con la Cremonese o l'Ajax in casa -