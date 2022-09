Nord Stream | Mosca accusa Washington e chiede di far luce sui fatti

(Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) –rilancia le accuse aper il sabotaggio dei gasdottinel Mar Baltico. In alcune dichiarazioni affidate alla Tass, l’ambasciatore russo a, Anatoly Antonov, insiste sulla necessità di un’inchiesta per chiarire ie allude chiaramente a responsabilità di parte americana. “Registriamo i tentativi di alcuni legislatori americani di incolpare la Russia degli incidenti che sono sopravvenuti ai gasdotti1 e 2”, afferma. “Forse hanno una vista migliore dall’alto di Capitol Hil. Ma se questo è il caso devono anche aver visto appena il giorno prima le attività delle navi da guerra americane esattamente sul luogo della rottura dell’infrastruttura russa. O notato droni ed elicotteri che ...

ladyonorato : Che le perdite non fossero dovute a un incidente si era capito. - GiovaQuez : 'È ormai chiaro che le autorità hanno valutato che si tratta di azioni deliberate. Non si è trattato di un incident… - Corriere : ?? Molti esperti hanno subito pensato al Cremlino. Ma c’è chi chiede: perché Putin dovrebbe sabotare una sua struttu… - LorellaMaffei : RT @pbecchi: Con un atto di sabotaggio yankee su gasdotti Nord stream è stato tagliato il cordone ombelicale che ha sino ad oggi alimentato… - MNdatv : RT @MinistroEconom1: I poveri operatori danesi che si trovavano ai radar durante il sabotaggio del Nord Stream hanno già fatto testamento. -

Quanto all' attacco a Nord Stream spiega che il gasdotto russo - tedesco 'per noi ha un ruolo marginale, perché da lì ci arriva molto poco'. L'incidente del mare del Nord ha fatto impennare di nuovo ...La guardia costiera svedese ha scoperto una quarta perdita di gas nei due gasdotti. È quanto riferito dalla portavoce della guardia costiera, Jenny Larsson , al quotidiano "Svenska Dagbladet", secondo cui la quarta falla si trova nel gasdotto Nord Stream 2, a un livello ...Nord Stream, si infittisce il mistero delle falle. Un totale di quattro perdite di gas sono state scoperte dopo le esplosioni delle linee del gasdotto ...