Ipotesi sulle date preselettiva concorso del Comune di Napoli per ottobre (Di giovedì 29 settembre 2022) Quali saranno le date per la preselettiva del concorso del Comune di Napoli? Per la selezione pubblica per 1339 funzionari di categoria C e D, nei tempi stabiliti dal bando, sono state presentate circa 121.000 domande. Dalla chiusura della presentazione delle candidatura di inizio settembre, sono dunque in molti ad attendere comunicazioni ufficiali sui tempi esatti in cui si terrà il primo test necessario per il passaggio alla prima prova. Proprio il Comune della città partenopea non ha ancora diramato alcun comunicato ufficiale in merito ma, giunti a questo punto, è anche possibile presentare delle Ipotesi corredate da alcuni dati di fatto. Indizi dal luogo della selezione Non ci sono particolari dubbi sul fatto che la prova ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 29 settembre 2022) Quali saranno leper ladeldeldi? Per la selezione pubblica per 1339 funzionari di categoria C e D, nei tempi stabiliti dal bando, sono state presentate circa 121.000 domande. Dalla chiusura della presentazione delle candidatura di inizio settembre, sono dunque in molti ad attendere comunicazioni ufficiali sui tempi esatti in cui si terrà il primo test necessario per il passaggio alla prima prova. Proprio ildella città partenopea non ha ancora diramato alcun comunicato ufficiale in merito ma, giunti a questo punto, è anche possibile presentare dellecorreda alcuni dati di fatto. Indizi dal luogo della selezione Non ci sono particolari dubbi sul fatto che la prova ...

fuoripostoluogo : RT @valigiablu: In questi giorni sono state rilevate 4 distinte perdite sulle linee offshore dei gasdotti Nord Stream 1 e 2 che collegano R… - wordweb81 : Ipotesi sulle date preselettiva #concorso del Comune di Napoli per ottobre - marioricciard18 : RT @valigiablu: In questi giorni sono state rilevate 4 distinte perdite sulle linee offshore dei gasdotti Nord Stream 1 e 2 che collegano R… - valigiablu : In questi giorni sono state rilevate 4 distinte perdite sulle linee offshore dei gasdotti Nord Stream 1 e 2 che col… - infoitsalute : TOLC Medicina 2023, quando? Ipotesi sulle date del test -