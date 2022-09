Il Paradiso delle Signore anticipazioni: la trappola di Gemma per Stefania (Di giovedì 29 settembre 2022) Riflettori del web concentrati su Il Paradiso delle Signore e sulla nuova Gemma che sta lasciando tutti senza parole, ma le anticipazioni odierne parlano già di una possibile trappola per la povera Stefania. La vita a Il Paradiso delle Signore sembrerebbe aver ripreso più o meno regolarmente con qualche cambiamento. Stefania sta continuando a vivere il suo sogno d’amore con Marco, il quale come un prode cavaliere sta combattendo anche la sua battaglia per fare in modo che Gloria possa lascare il carcere. Gemma, invece, sembrerebbe essere in cerca di redenzione e perdono soprattutto da parte di Stefania… ma le nobili intenzioni della Zanatta ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 29 settembre 2022) Riflettori del web concentrati su Ile sulla nuovache sta lasciando tutti senza parole, ma leodierne parlano già di una possibileper la povera. La vita a Ilsembrerebbe aver ripreso più o meno regolarmente con qualche cambiamento.sta continuando a vivere il suo sogno d’amore con Marco, il quale come un prode cavaliere sta combattendo anche la sua battaglia per fare in modo che Gloria possa lascare il carcere., invece, sembrerebbe essere in cerca di redenzione e perdono soprattutto da parte di… ma le nobili intenzioni della Zanatta ...

