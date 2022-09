GP Thailandia, MotoGP: programma, orari e diretta tv (Di giovedì 29 settembre 2022) Dopo l’incredibile epilogo dell’ultima gara, il Motomondiale è pronto a vivere un nuovo weekend ad alta tensione al ritmo del rombo dei motori delle due ruote. Il carrozzone della MotoGP si appresta ad alzare il sipario sul GP Thailandia, nuova ed importante prova di questa stagione così tirata. Dove ci eravamo lasciati settimana scorsa? A Motegi (Giappone) ha sorriso, seppur parzialmente, solo Fabio Quartararo: il campione del mondo in carica è arrivato distante dalla vetta, ma ha guadagnato ben otto punti su Francesco Bagnaia (caduto nelle battute finali per forzare il sorpasso al francese) e Aleix Espargarò (arrivato sedicesimo dopo aver cambiato motore alla sua moto). Sarà, quindi, una corsa molto importante per capire i nuovi distacchi in classifica e chi, dei tre, riuscirà a vincere questo titolo così incerto. Ecco il programma, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 29 settembre 2022) Dopo l’incredibile epilogo dell’ultima gara, il Motomondiale è pronto a vivere un nuovo weekend ad alta tensione al ritmo del rombo dei motori delle due ruote. Il carrozzone dellasi appresta ad alzare il sipario sul GP, nuova ed importante prova di questa stagione così tirata. Dove ci eravamo lasciati settimana scorsa? A Motegi (Giappone) ha sorriso, seppur parzialmente, solo Fabio Quartararo: il campione del mondo in carica è arrivato distante dalla vetta, ma ha guadagnato ben otto punti su Francesco Bagnaia (caduto nelle battute finali per forzare il sorpasso al francese) e Aleix Espargarò (arrivato sedicesimo dopo aver cambiato motore alla sua moto). Sarà, quindi, una corsa molto importante per capire i nuovi distacchi in classifica e chi, dei tre, riuscirà a vincere questo titolo così incerto. Ecco il, ...

