Finlandia-Russia, confini chiusi ai turisti russi: da venerdì 30 settembre scatta il procedimento (Di giovedì 29 settembre 2022) Finlandia-russia, confini chiusi ai turisti russi: la decisione è stata presa dal governo finlandese dopo l'intenso traffico dei giorni scorsi. Dopo l'annuncio di mobilitazione parziale di Vladimir Putin, tantissimi russi hanno deciso di lasciare la russia. Finlandia-russia, confini chiusi ai turisti russi Nei giorni scorsi il traffico tra russia e Finlandia è aumentato del 40%, soprattutto dopo l'annuncio di mobilitazione parziale da parte del presidente russo Vladimir Putin. "Qui a Vaalimaa il traffico è in aumento da mercoledì scorso, quando la ...

