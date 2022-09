Draghi spende soldi per pubblicizzare il suo governo: quanto ci costa lo spot sul Pnrr (Di giovedì 29 settembre 2022) Mario Draghi spende centomila euro per pubblicizzare quanto di buono ha fatto il governo nel gettare le basi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il costo della campagna di comunicazione volta a far conoscere il Pnrr grava direttamente sul bilancio 2022 della presidenza del Consiglio. L'idea di far sapere agli italiani in che cosa consiste il piano europeo da 191,6 miliardi di euro, tra prestiti e finanziamenti a fondo perduto, risale all'8 giugno, quindi quando Supermario era ancora in sella. Inizialmente, Palazzo Chigi non è stato in grado di trovare il soggetto idoneo a realizzare la campagna di comunicazione sul mercato elettronico della pubblica amministrazione. Così è passato all'affidamento diretto su inviti. Cinque imprese hanno presentato offerte. Il contratto è stato ... Leggi su iltempo (Di giovedì 29 settembre 2022) Mariocentomila euro perdi buono ha fatto ilnel gettare le basi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il costo della campagna di comunicazione volta a far conoscere ilgrava direttamente sul bilancio 2022 della presidenza del Consiglio. L'idea di far sapere agli italiani in che cosa consiste il piano europeo da 191,6 miliardi di euro, tra prestiti e finanziamenti a fondo perduto, risale all'8 giugno, quindi quando Supermario era ancora in sella. Inizialmente, Palazzo Chigi non è stato in grado di trovare il soggetto idoneo a realizzare la campagna di comunicazione sul mercato elettronico della pubblica amministrazione. Così è passato all'affidamento diretto su inviti. Cinque imprese hanno presentato offerte. Il contratto è stato ...

