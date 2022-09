DAZN, cambia tutto dal 1° novembre: ecco il comunicato di TIMVISION (Di giovedì 29 settembre 2022) Un cambiamento da tenere d’occhio per DAZN e tutti i suoi abbonati. Si parte dal 1° novembre 2022 con le nuove condizioni di utilizzo della piattaforma, che ora sarà limitata all’uso in contemporanea di massimo due dispositivi. DAZN: dal 1° novembre cambia tutto – 29922 www.computermagazine.itC’è aria di cambiamento in casa DAZN, la popolare piattaforma di streaming dove è possibile seguire il calcio nostrano e, in generale, numerosi sport in giro per il mondo. Con un comunicato ufficiale diramato da TIMVISION, l’azienda fa sapere che, a partire dal 1° novembre 2022, sarà possibile accedere al proprio account DAZN contemporaneamente su un massimo di due dispositivi ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 29 settembre 2022) Unmento da tenere d’occhio pere tutti i suoi abbonati. Si parte dal 1°2022 con le nuove condizioni di utilizzo della piattaforma, che ora sarà limitata all’uso in contemporanea di massimo due dispositivi.: dal 1°– 29922 www.computermagazine.itC’è aria dimento in casa, la popolare piattaforma di streaming dove è possibile seguire il calcio nostrano e, in generale, numerosi sport in giro per il mondo. Con unufficiale diramato da, l’azienda fa sapere che, a partire dal 1°2022, sarà possibile accedere al proprio accountcontemporaneamente su un massimo di due dispositivi ...

NewsTuttoC : Ecco cosa cambia con la fusione Dazn-Eleven. Il 2023 sarà l’anno chiave mediatico per la Serie C - radioromait : DAZN compra Eleven Sports, è ufficiale: cosa cambia - BasketUniverso : DAZN Group acquista Eleven: cosa cambia per il basket italiano? -