Dal 1° ottobre cambiano le regole per le mascherine: le cose da sapere (Di giovedì 29 settembre 2022) Ci stiamo avvicinando alla scadenza di sabato 1° ottobre, che marca la fine dell'obbligo di indossare le mascherine su bus, treni, metro, negli ospedali, negli ambulatori medici e Rsa. Unica eccezione la scuola, dove saranno ancora obbligatorie. Il Ministero della Salute non sembra, quindi, voler prorogare l'obbligo delle mascherine, che adesso vanno portate nella loro categoria Ffp2 su tutti i mezzi pubblici. Anche dal 1° ottobre, comunque, resterà la raccomandazione di indossarla in caso di assembramenti o in luoghi al chiuso molto affollati. Il Governo, comunque, sta gradualmente allentando la stretta delle mascherine ovunque. La prossima data da tenere d'occhio sarà a fine mese: il 31 ottobre scadranno i protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro, dove l'obbligo delle ...

